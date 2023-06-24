Розмір вагіни не залежить від кількості партнерів

Немає якісних досліджень, які доводять, що секс із великою кількістю партнерів призводить до змін форми та розміру вагіни. Єдине, що може на це тимчасово вплинути, – фізична травма, наприклад пологи.

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При цьому вагіна еластична і з часом повертається в допологовий стан, і дослідження не виявили істотної різниці між піхвою жінок, що народжували і не народжували.

Як люди ставляться до людей з великою кількістю партнерів

Різні дослідження показують, що сексуально активні люди найчастіше екстраверти, у них більше друзів і є залежність від алкоголю чи куріння. Згідно з одним з опитувань, і чоловіки, і жінки надають перевагу людям з помірним сексуальним досвідом – не більше семи партнерів для жінок і не більше 10 для чоловіків.

До людей з великою кількістю партнерів ставляться упереджено і не розглядають їх для довгострокових відносин. Цнотливих оцінюють як менш привабливих партнерів порівняно з тими, хто вже мав сексуальний досвід. Згідно з іншими даними, самі незаймані люди також віддають перевагу досвідченим партнерам.

Деякі дослідники вважають, що громадськість так гостро реагує на сексуальну активність інших людей через затримку еволюційної адаптації. Це означає, що довкілля змінюється швидше, ніж система моральних цінностей та установок у суспільстві.