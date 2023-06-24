Размер вагины не зависит от количества партнеров.

Нет качественных исследований, доказывающих, что секс с большим количеством партнеров приводит к изменениям формы и размера вагины. Единственное, что может на это временно повлиять – физическая травма, например роды.

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При этом вагина эластичная и со временем возвращается в дородовое состояние, и исследования не выявили существенной разницы между влагалищем рожавших и не рожавших женщин.

Как люди относятся к людям с большим количеством партнеров

Различные исследования показывают, что сексуально активные люди чаще всего экстраверты, у них больше друзей и есть зависимость от алкоголя или курения. Согласно одному из опросов, и мужчины, и женщины предпочитают людей с умеренным сексуальным опытом – не более семи партнеров для женщин и не более 10 для мужчин.

К людям с большим количеством партнеров относятся пристрастно и не рассматривают их для долгосрочных отношений. Целомудрие оценивают как менее привлекательных партнеров по сравнению с теми, кто уже имел сексуальный опыт. Согласно другим данным, самые девственные люди также предпочитают опытных партнеров.

Некоторые исследователи считают, что общественность столь остро реагирует на сексуальную активность других людей из-за задержки эволюционной адаптации. Это означает, что окружающая среда меняется быстрее, чем система нравственных ценностей и установок в обществе.