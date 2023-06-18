В рамках одного из недавних исследований ученые учитывать и время на ласки и уже к тому, как женщина испытает пик наслаждения – оргазм.

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Оптимальная продолжительность секса для женщин

Ученые выяснили, что среднее время, необходимое женщинам для достижения оргазма во время секса с мужчинами, – 13,41 минуты.

Однако, по словам ученых, сложно выделить среднее время, сколько длится секс у женщин. Ведь в отличие от мужчин, у женщин рефрактерный период (период восстановления между оргазмами) гораздо короче, и таким образом они могут получить несколько оргазмов за один сексуальный акт.

Это значит, что секс у женщин может продолжаться, пока оба человека хотят продолжать им заниматься.

В ходе исследования ученые опросили 4 тысячи женщин. Они ответили, что в среднем хотят, чтобы секс длился около 26 минут. При этом у многих сексуальные акты длятся от 16 до 17 минут.

А идеальная продолжительность тогда какая

Было проведено другое исследование и сексологи выяснили, что идеальная длительность вагинального секса составляет от 7 до 13 минут.

По словам опрошенных женщин, от 1 до 2 минут – "слишком мало", от 3 до 7 минут "достаточно", а от 10 до 30 минут – "слишком долго". В то же время, чаще всего именно вагинальный секс длится у женщин от 3 до 13 минут.

Время, необходимое женщине для достижения оргазма, зависит от ее способности расслабляться и получать удовольствие, а также от способности партнера выстраивать контакт.

– заверили сексологи.

Специалисты также отмечают, что эти данные не являются закономерностью для всех женщин и продолжительность секса, как и то, что доставляет партнерам наибольшее удовольствие, очень индивидуальна.

Кроме того, нужно избавляться от многих клише. К примеру, убеждение, что женщина должна получать оргазм исключительно от проникновения – уже давно неактуальна. Оно может оказывать давление на женщину, на самом деле другие способы – ничем не хуже и не будут означать, что партнер ей не нравится, не удовлетворяет ли ее.