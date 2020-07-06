У Міністерстві охорони здоров'я зруйнували міф про те, що нібито коронавірусна інфекція може передаватися через взуття.

Взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про інфікування коронавірусною інфекцією. Про це написала пресслужба МОЗ у телеграмі.

Читайте також Як легко заразитися COVID-19: спойлер – спустіть маску під ніс

Імовірність перенесення вірусу, що спричиняє COVID-19, на взуття та зараження цим вірусом через взуття вкрай низька,

– йдеться у повідомленні.

Задля безпеки, зокрема, в сім'ях з немовлятами та малими дітьми, котрі грають на підлозі, взуття рекомендується знімати й залишати біля входу.

"Це дозволить уникнути контакту дитини з різними видами забруднень, присутніх на підошвах", – додали у МОЗ.

До слова, коронавірус може залишатися на поверхнях – таких, як метал, скло або пластик – протягом дев'яти днів.⁠ ⁠Це у порівнянні з вірусами грипу, які можуть зберігатися на поверхні лише близько 48 годин! ⁠

Коронавірус Covid-19 може залишатися життєздатним у повітрі – до 3 годин, на міді – до 4 годин, на картоні – до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі – до 2 – 3 днів. ⁠⠀



Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу