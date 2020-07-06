В Министерстве здравоохранения разрушили миф о том, что якобы коронавирусная инфекция может передаваться через обувь.

Обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться об инфицировании коронавирусной инфекцией. Об этом написала пресс-служба Минздрава в телеграме.

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Вероятность переноса вируса, который вызывает COVID-19, на обувь и заражение этим вирусом через обувь крайне низкая,

– говорится в сообщении.

Для безопасности, в частности, в семьях с младенцами и маленькими детьми, которые играют на полу, обувь рекомендуется снимать и оставлять возле входа.

"Это позволит избежать контакта ребенка с различными видами загрязнений, присутствующих на подошвах", – добавили в Минздраве.

К слову, коронавирус может оставаться на поверхностях – таких, как металл, стекло или пластик – в течение девяти дней.⁠ ⁠Это в сравнении с вирусами гриппа, которые могут сохраняться на поверхности лишь около 48 часов! ⁠

Коронавирус COVID-19 может оставаться жизнеспособным в воздухе – до 3 часов, на меди – до 4 часов, на картоне – до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали – до 2 – 3 дней. ⁠⠀



Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала