Коротка відповідь: часник не допомагає позбутися нежитю. Слиз, який демонструють у відео, утворюється через подразнення слизової оболонки носа через введення часнику.

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Коли до носової порожнини потрапляє будь-який предмет, відбувається посилене виділення слизу. Часник містить сполуки, здатні викликати подразнення, висипання або навіть кровотечу в носі.

До того ж зубчик часнику може застрягти в носі, що призведе до утруднення дихання та збільшення ризику інфекції через пошкодження захисного шару слизової оболонки.

Застосування часнику при застуді

Нежить є лише одним із симптомів застуди, яку не можна вилікувати медикаментозно. Лікування спрямоване на полегшення симптомів і стан зазвичай покращується самостійно через 7 – 10 днів.

Хоча часник містить корисні речовини, немає однозначних рекомендацій щодо його використання при застуді. Дослідження приписують часнику корисні властивості, але не гарантують одужання та не дають розуміння, як він може впливати на симптоми застуди.

Чому часник вважається корисним при хворобах

Часник традиційно використовується в народній медицині для лікування та профілактики різноманітних захворювань, включаючи застуду. Його потенційні терапевтичні властивості пов'язують з активними речовинами, що містяться в ньому, проте немає переконливих доказів його ефективності при застуді.