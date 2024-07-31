Доктор Майкл Бонафіс із Майо Клінік у Міннесоті (США) у своєму подкасті на сайті клініки розвіяв цей міф. Він пояснив, що нема потреби вичікувати пів години після їжі перед тим, як пірнути у воду.

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Міф про купання після їжі

Цей міф особливо актуальний для дітей, яким батьки часто забороняють купатися відразу після трапези, побоюючись ризику втоплення. Вважалося, що травлення збільшує приплив крові до шлунка та кишківника, зменшуючи її кількість в інших частинах тіла, у тому числі в кінцівках, що могло призвести до втоми та підвищеного ризику втоплення.

Так, під час травлення кров дійсно активніше надходить до органів травної системи, але припущення про те, що це може спричинити втому кінцівок та збільшити ймовірність утоплення, не має під собою наукової основи,

– сказав доктор Бонафіс.

Ризик судом

Раніше вчені вважали, що перерозподіл крові міг призвести до судом м'язів через зменшення кровотоку, що збільшувало ризик виникнення судом під час плавання. Судоми – мимовільні спазми м'язів, які можуть виникати під час фізичної активності та часто пов'язані зі втомою, зневодненням, порушенням електролітного балансу та нервовим виснаженням.

Проте сучасні дослідження не підтверджують зв'язок між їжею, судомами та утопленням. Сучасні дані вказують на те, що навіть після ситого обіду в м'язах зберігається достатньо крові для їхньої нормальної роботи.