Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вони розпочинають експериментальний проєкт із лікування коронавірусу плазмою крові, і що почнуть вони з відбору плазми.

Після збору плазми її мають передати на виготовлення імуноглобуліну. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу, пише 24 канал.

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Ми прийняли важливу постанову щодо початку запровадження пілотного експериментального проєкту щодо збору гіперімунної плазми. З виготовленням потім імуноглобуліну, – заявив Степанов.

Він пояснив, що гіперімунна плазма – це плазма від людей, які вже перехворіли на COVID-19. Ця плазма має антитіла.

Також глава МОЗ зазначив, що імуноглобулін, який вже пройшов клінічні випробування в Україні (використовувався для лікування хворих з коронавірусом), показав "непогані результати".

"Зараз у багатьох провідних країнах світу відбуваються клінічні випробування саме щодо імуноглобуліну, який виготовлений з такої плазми. Ми також починаємо цей процес. Спочатку нам треба зібрати плазму і потім передати на виготовлення цього імуноглобуліну, щоб потім вже в рамках клінічних випробувань почати його використовувати на території України", – додав міністр охорони здоров'я.