Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что они начинают экспериментальный проект по лечению коронавируса плазмой крови, и начнут они с отбора плазмы.

После сбора плазмы ее должны передать на изготовление иммуноглобулина. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга, пишет 24 канал.

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Мы приняли важное постановление о начале внедрения пилотного экспериментального проекта по сбору гипериммунной плазмы. С подальшим изготовлением иммуноглобулина,

– заявил Степанов.

Он пояснил, что гипериммунная плазма – это плазма от людей, которые уже переболели COVID-19. Эта плазма имеет антитела.

Также глава Минздрава отметил, что иммуноглобулин, который уже прошел клинические испытания в Украине (использовался для лечения больных с коронавирусом), показал "неплохие результаты".

"Сейчас во многих ведущих странах мира происходят клинические испытания именно по иммуноглобулину, который изготовлен из такой плазмы. Мы также начинаем этот процесс. Сначала нам надо собрать плазму и затем передать на изготовление этого иммуноглобулина, чтобы потом уже в рамках клинических испытаний начать его использовать на территории Украины", – добавил министр здравоохранения.