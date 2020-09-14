МОЗ: в Україні вакцинують менше 50% немовлят
Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні показники охоплення плановою вакцинацією немовлят до 1 року становлять менше 50 відсотків.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу 13 вересня, пише 24 канал.
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Станом на 1 серпня 2020 року, рівень охоплення плановою вакцинацією дітей першого року життя проти поліомієліту (це три дози до року) становить 45,6% від річного плану;
- Щодо дифтерії, коклюшу та правця – три дози до року – 45, 7%;
- кору, паротиту, краснухи – 45,3%;
- вірусного гепатиту В – 42%;
- проти туберкульозу – 48,1%;
- проти гемофільної інфекції – 44,6.%
Степанов додав, що найнижчі показники охоплення щепленнями дітей першого року життя мають місце в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій і Волинській областях, де показники нижче, ніж середні по Україні.
Крім того, за словами глави МОЗ, велике занепокоєння також викликає вакцинація дорослих від дифтерії і правця, які прищеплюються гірше – тільки 28,4% від плану.
Така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, в тому числі кору, які можуть стати непосильним тягарем для нашої медичної системи в умовах COVID-19,
– заявив Максим Степанов.