Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні показники охоплення плановою вакцинацією немовлят до 1 року становлять менше 50 відсотків.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу 13 вересня, пише 24 канал.

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Станом на 1 серпня 2020 року, рівень охоплення плановою вакцинацією дітей першого року життя проти поліомієліту (це три дози до року) становить 45,6% від річного плану;

Щодо дифтерії, коклюшу та правця – три дози до року – 45, 7%;

кору, паротиту, краснухи – 45,3%;

вірусного гепатиту В – 42%;

проти туберкульозу – 48,1%;

проти гемофільної інфекції – 44,6.%

Степанов додав, що найнижчі показники охоплення щепленнями дітей першого року життя мають місце в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій і Волинській областях, де показники нижче, ніж середні по Україні.

Крім того, за словами глави МОЗ, велике занепокоєння також викликає вакцинація дорослих від дифтерії і правця, які прищеплюються гірше – тільки 28,4% від плану.

Така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, в тому числі кору, які можуть стати непосильним тягарем для нашої медичної системи в умовах COVID-19,

– заявив Максим Степанов.