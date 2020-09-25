У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію щодо продажу в українських аптеках ліків від коронавірусної хвороби COVID-19. Зазначається, що такі чутки розповсюджуються з шахрайською метою.

Про це написала пресслужба МОЗ у фейсбуці.

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Представники МОЗ нагадали, що препарати хворим на COVID-19 може призначати лише лікар.

У мережі Інтернет почала поширюватися інформація щодо продажу ліків від коронавірусу в українських аптеках. МОЗ застерігає: ця інформація не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях.

МОЗ затвердило протоколи лікування COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що у випадку поганого самопочуття слід відразу звертатися до свого сімейного лікаря.

Аптеку, яка продавала фейкові ліки від COVID-19, оштрафували

Нагадаємо, власників аптеки у Дніпрі, яка виробляла та продавала фейкові ліки від коронавірусу, оштрафували.

У березні розгорівся скандал у соціальних мережах, коли в Інтернеті з'явилася інформація стосовно продажу так званого препарату "Антикоронавірус" за рецептом лікаря-гомеопата. Як розповів голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, це "була свідома омана людей".

Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" є. Ми провели опитування і з'ясували, що при купівлі препарату, етикетка якого містить позначення "Антикоронавірус", зокрема препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості,

– додав Олексій Хмельницький.



Фейкові ліки, які продавали в аптеці у Дніпрі