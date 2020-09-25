В Минздраве опровергли информацию о продаже лекарств от коронавируса в аптеках
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о продаже в украинских аптеках лекарств от коронавирусной болезни COVID-19. Отмечается, что такие слухи распространяются с мошеннической целью.
Об этом написала пресс-служба Минздрава в фейсбуке.
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Представители Минздрава напомнили, что препараты больным COVID-19 может назначать только врач.
В сети Интернет начала распространяться информация о продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках. Минздрав предупреждает: эта информация не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях.
Минздрав утвердил протоколы лечения COVID-19,
– говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что в случае плохого самочувствия следует сразу обращаться к своему семейному врачу.
Аптеку, которая продавала фейковые лекарства от COVID-19, оштрафовали
Напомним, владельцев аптеки в Днепре, которая производила и продавала фейковые лекарства от коронавируса, оштрафовали.
В марте разгорелся скандал в социальных сетях, когда в Интернете появилась информация о продаже так называемого препарата "Антикоронавирус" по рецепту врача-гомеопата. Как рассказал глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий, это "было сознательное заблуждение людей".
Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты под названием "Антикоронавирус" есть. Мы провели опрос и выяснили, что при покупке препарата, этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", в частности препарата ООО "Группа "Аптекарь", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства,
– добавил Алексей Хмельницкий.
Фейковые лекарства, которые продавали в аптеке в Днепре