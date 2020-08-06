У МОЗ Туреччини спростували заяви місцевих лікарів про те, що лікарні переповнені через хворими на коронавірусну інфекцію.

Про це міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа написав на своїй сторінці у твіттері.

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Раніше у місцевих асоціаціях медпрацівників заявили, що в Анкарі і Газіантепі переповнені відділення інтенсивної терапії та відділення екстреної допомоги лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Міністр охорони здоров'я спростував цю інформацію.

У нас немає провінцій, де лікарні були б заповнені через COVID-19. Звинувачення є безпідставними,

– заявив Фахреттін Коджа.

Коджа зазначив, що, рівень заповненості лікарняних ліжок становить 48%, в інтенсивній терапії – 76%. Також задіяні тільки 42% апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, медики звинувачують МОЗ у тому, що в офіційній статистиці не зображається срізке зростання числа хворих на коронавірус.

"Пацієнтів змушують годинами чекати на візках або відправляють додому. Навіть тих, хто хворий на пневмонію, відправляють додому, тому що немає вільних палат", – наголосили в асоціації медиків Анкари.

Станом на 6 серпня у Туреччині виявили 236 112 випадків зараження, 5 784 осіб померли, 219 506 людей одужали.