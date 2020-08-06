В Минздраве Турции опровергли заявления местных врачей о том, что больницы переполнены из-за больных коронавирусной инфекцией.

Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал на своей странице в твиттере.

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Ранее в местных ассоциациях медработников заявили, что в Анкаре и Стамбуле переполнены отделения интенсивной терапии и отделения экстренной помощи больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения опроверг эту информацию.

У нас нет провинций, где больницы были бы заполнены из-за COVID-19. Обвинения являются безосновательными,

- заявил Фахреттин Коджа.

Коджа отметил, что, уровень заполненности больничных коек составляет 48%, в интенсивной терапии – 76%. Также задействованы только 42% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, медики обвиняют Минздрав в том, что в официальной статистике не отображается резкий рост числа больных коронавирусом.

"Пациентов заставляют часами ждать на колясках или отправляют домой. Даже тех, кто болен пневмонией, отправляют домой, потому что нет свободных палат", – подчеркнули в ассоциации медиков Анкары.

По состоянию на 6 августа в Турции обнаружили 236 112 случаев заражения, 5 784 человек умерли, 219 506 человек выздоровели.