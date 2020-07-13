Міністерство охорони здоров'я заперечило свою вину у смерті двох дітей, через невчасну закупівлю ліків. У МОЗ кажуть, що відповідальна за це місцева влада.

Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я, стверджує, що у цьому винна місцева влада та лікарні, оскільки невчасно перерозподілили залишки нейростимуляторів. Про це вона сказала під час брифінгу 13 липня.

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За словами заступниці, на залишках були два нейростимулятори, доступні для Волинської обласної лікарні. Питання щодо перерозподілу цих нейростимуляторів вирішуються на регіональному рівні.

Тобто питання до регіональної влади, до регіональних лікарень, вони повинні надати в письмовому вигляді всі підтверджуючі документи, щоб проаналізувати всі ці обставини і зробити системні висновки, можливо, на нормативному рівні,

– розповіла Шаталова.

Наразі в Україні є пацієнт з таким же діагнозом, який потребує допомоги. У МОЗ запевнили, що питання з хворим із Донецької області вже вирішено.

За інформацією Донецького регіонального департаменту, він вже очікує операцію. Ми змогли зробити перерозподіл, щоб своєчасно було проведено оперативне втручання, і пацієнту було імплантовано нейростимулятор,

– сказала Шаталова.

Яка ситуація із забезпеченістю медичними засобами наразі

У МОЗ також розповіли, що станом на 1 липня 2020 року міністерство забезпечило надходження лікарських засобів та медичних виробів на плюс 25% в порівнянні з березнем 2020 року.

Наразі по більшості програм централізованих закупівель ми бачимо досить стабільну ситуацію – рівень забезпеченості ліків щодо наявних залишків в регіонах становить близько 75-85% відповідно по різних програмах,

– зазначила Шаталова.

Ситуацію із поставками ліків для за напрямками туберкульозу, антиретровірусної терапії та імуносупресії МОЗ ще вирішує. Постачання ліків очікують до кінця жовтня.

До цього періоду залишків ліків, які є на складах у лікарнях, вистачає для задоволення потреб пацієнтів,

– пояснила Шаталова.

Закупівлю за кошти 2020 року антиретровірусних препаратів здійснюватиме ДП "Медичні закупівлі України".