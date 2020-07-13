Министерство здравоохранения отрицает свою вину в смерти двух детей, из-за несвоевременной закупки лекарств. В Минздраве говорят, что ответственны за это местные власти.

Светлана Шаталова, заместитель министра здравоохранения, утверждает, что в этом виновата местная власть и больницы, поскольку не вовремя перераспределили остатки нейростимуляторов. Об этом она сказала во время брифинга 13 июля.

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По словам заместителя в остатках были два нейростимулятора, доступные для Волынской областной больницы. Вопрос о перераспределении этих нейростимуляторов решается на региональном уровне.

То есть вопрос к региональной власти, к региональным больницам, они должны предоставить в письменном виде все подтверждающие документы, чтобы проанализировать все эти обстоятельства и сделать системные выводы, возможно, на нормативном уровне,

– рассказала Шаталова.

Сейчас в Украине есть пациент с таким же диагнозом, который нуждается в помощи. В Минздраве заверили, что вопрос с больным из Донецкой области уже решен.

По информации Донецкого регионального департамента, он уже ожидает операцию. Мы смогли сделать перераспределение, чтобы своевременно было проведено оперативное вмешательство, и пациенту был имплантирован нейростимулятор,

– сказала Шаталова.

Какова ситуация с обеспеченностью медицинскими средствами на данный момент

В Минздраве также рассказали, что на 1 июля 2020 года министерство обеспечило поступление лекарственных средств и медицинских изделий на 25% больше по сравнению с мартом 2020 года.

Сейчас по большинству программ централизованных закупок мы видим достаточно стабильную ситуацию – уровень обеспеченности лекарств по имеющимся остаткам в регионах составляет около 75-85% соответственно по разным программам,

– отметила Шаталова.

Ситуацию с поставками лекарств для туберкулеза, антиретровирусной терапии и иммуносупрессии Минздрав еще решает. Поставку лекарств ожидают до конца октября.

К этому периоду остатков лекарств, которые есть на складах в больницах, хватает для удовлетворения потребностей пациентов,

– пояснила Шаталова.

Закупку за средства 2020 года антиретровирусных препаратов будет осуществлять ГП "Медицинские закупки Украины".