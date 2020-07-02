Після послаблення карантинних заходів Міністерство охорони здоров'я України готує лікарні другої хвилі для надання допомоги хворим на коронавірус. Там вже підготовлено 10 тисяч 449 ліжок для хворих на коронавірус.

З них 946 – це ліжка у відділеннях інтенсивної терапії, розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 2 липня. Про це пише Здоров'я 24.

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У лікарнях другої хвилі вже перебувають 542 пацієнти, з яких 64 – на реанімаційних ліжках. Це передовсім стосується Закарпатської й Волинської областей. Саме там найбільше задіяні лікарні другої хвилі,

– розповів Ляшко.

Причина в тому, що впродовж останніх тижнів у цих регіонах на заході країни фіксується значне зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Лікарні першої хвилі мають у наявності:

1,5 мільйона ізоляційних халатів і костюмів біобезпеки;

понад 8 мільйонів медичних масок;

понад 12 мільйонів нітрилових рукавиць;

394 тисячі захисних окулярів;

1,3 мільйона респіраторів.

Заступник міністра охорони здоров'я похвалився якісним забезпеченням медиків засобами захисту. Мовляв, у кінці березня 20% хворих були медиками, а минулого тижня – лише 9,7%.