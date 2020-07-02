Минздрав готовит больницы второй волны для больных коронавирусом
После ослабления карантинных мер Министерство здравоохранения Украины готовит больницы второй волны для оказания помощи больным коронавирусом. Там уже подготовлены 10 тысяч 449 коек.
Из них 946 – это кровати в отделениях интенсивной терапии, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 2 июля. Об этом пишет Здоровье 24.
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В больницах второй волны уже находятся 542 пациента, из которых 64 – на реанимационных койках. Это прежде всего касается Закарпатской и Волынской областей. Именно там больше всего задействованы больницы второй волны,
– рассказал Ляшко.
Причина в том, что на протяжении последних недель в этих регионах на западе страны фиксируется значительный рост количества новых случаев коронавируса.
Больницы первой волны имеют в наличии:
- 1,5 миллиона изоляционных халатов и костюмов биобезопасности;
- более 8 миллионов медицинских масок;
- более 12 миллионов нитриловых перчаток;
- 394 тысячи защитных очков;
- 1,3 миллиона респираторов.
Заместитель министра здравоохранения похвастался качественным обеспечением медиков средствами защиты. Мол, в конце марта 20% больных были медиками, а на прошлой неделе – лишь 9,7%.