После ослабления карантинных мер Министерство здравоохранения Украины готовит больницы второй волны для оказания помощи больным коронавирусом. Там уже подготовлены 10 тысяч 449 коек.

Из них 946 – это кровати в отделениях интенсивной терапии, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 2 июля. Об этом пишет Здоровье 24.

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В больницах второй волны уже находятся 542 пациента, из которых 64 – на реанимационных койках. Это прежде всего касается Закарпатской и Волынской областей. Именно там больше всего задействованы больницы второй волны,

– рассказал Ляшко.

Причина в том, что на протяжении последних недель в этих регионах на западе страны фиксируется значительный рост количества новых случаев коронавируса.

Больницы первой волны имеют в наличии:

1,5 миллиона изоляционных халатов и костюмов биобезопасности;

более 8 миллионов медицинских масок;

более 12 миллионов нитриловых перчаток;

394 тысячи защитных очков;

1,3 миллиона респираторов.

Заместитель министра здравоохранения похвастался качественным обеспечением медиков средствами защиты. Мол, в конце марта 20% больных были медиками, а на прошлой неделе – лишь 9,7%.