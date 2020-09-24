Міністерство охорони здоров'я наполягає на тому, щоб лікарні додатково фінансували за готовність надати допомогу при інфекційних захворюваннях.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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За його словами, на це планують додатково виділити 10 мільярдів гривень на рік

Максим Степанов “Ми визначили, що це повинно бути близько 320 лікарень на території країни, які в будь-який час будуть готові надати медичну допомогу при спалахах епідемії, інфекцій, таких, наприклад, як COVID-19. І за цю готовність лікарні треба сплачувати кошти”.

Він зазначив, що за це доплачуватимуть лікарням 2 мільйони 622 тисячі на місяць, але своєю чергою такі лікарні мають відповідати усім вимогам та критеріям.

Критерії формуються виходячи з загальних критеріїв, які визначають провідні фахівці нашої країни. Коли епідемії немає, така лікарня працює за іншими пакетами. Але в будь-який час, дуже швидко, ця лікарня може бути перетворена на такий шпиталь, який реагує на інфекційні хвороби,

– сказав він.