Министерство здравоохранения настаивает на том, чтобы больницы дополнительно финансировали за готовность оказать помощь при инфекционных заболеваниях.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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По его словам, на это планируется дополнительно выделить 10 млрд гривен в год

Максим Степанов “Мы определили, что это должно быть около 320 больниц на территории страны, которые в любое время будут готовы оказать медицинскую помощь при вспышках эпидемии, инфекций, таких, например, как COVID-19. И за эту готовность больнице надо платить деньги”.

Он отметил, что за это будут доплачивать больницам 2 миллиона 622 тысячи в месяц, но в свою очередь такие больницы должны отвечать всем требованиям и критериям.

Критерии формируются исходя из общих критериев, определяющих ведущие специалисты нашей страны. Когда эпидемии нет, такая больница работает по другим пакетами. Но в любое время, очень быстро, эта больница может быть превращена в такой госпиталь, который реагирует на инфекционные болезни,

– сказал он.