Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в конце сентября украинские медики таки получат повышенную заработную плату.

Об этом Максим Степанов заявил на брифинге 23 сентября, пишет 24 канал.

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Министр здравоохранения напомнил, что эти доплаты применяются для всех без исключения медицинских работников.

В конце сентября или в первых числах октября, когда они получают заработную плату за сентябрь, они должны получить эту доплату,

– отметил он.

Договоры заключаются через Национальную службу здоровья (НСЗУ), поэтому главные врачи должны подать заявки – штатное расписание своего лечебного учреждения, чтобы получить соответствующие средства на осуществление этих доплат. Министр отметил, чтобы составить эту заявку нужно максимум 15-20 минут.

"С 11 сентября НСЗУ начала принимать эти заявки, чтобы заключить договора и перечислить средства. По состоянию на вечер 22 сентября лишь 784 учреждения из почти 1600 подали эти заявки на получение заработной платы", – добавил Степанов.