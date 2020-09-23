У МОЗ відповіли, коли медики отримають обіцяне підвищення зарплати
Глава МОЗ Максим Степанов розповів, що наприкінці вересня українські медики таки отримають підвищену заробітну плату.
Про це Максим Степанов заявив на брифінгу 23 вересня, пише 24 канал.
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Міністр охорони здоров'я нагадав, що ці доплати застосовуються для всіх без виключення медичних працівників.
Наприкінці вересня чи в перших числах жовтня, коли вони отримують заробітну плату за вересень, вони повинні отримати цю доплату,
– зазначив він.
Договори укладаються через Національну службу здоров'я (НСЗУ), відтак головні лікарі повинні подати заявки – штатний розклад свого лікувального закладу, щоб отримати відповідні кошти на здійснення цих доплат. Міністр зазначив, щоб скласти цю заявку потрібно максимум 15-20 хвилин.
"З 11 вересня НСЗУ почала приймати ці заявки, щоб укласти договори та перерахувати кошти. Станом на вечір 22 вересня лише 784 заклади майже з 1600 подали ці заявки на отримання заробітної плати", – додав Степанов.