Глава МОЗ Максим Степанов розповів, що наприкінці вересня українські медики таки отримають підвищену заробітну плату.

Про це Максим Степанов заявив на брифінгу 23 вересня, пише 24 канал.

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Міністр охорони здоров'я нагадав, що ці доплати застосовуються для всіх без виключення медичних працівників.

Наприкінці вересня чи в перших числах жовтня, коли вони отримують заробітну плату за вересень, вони повинні отримати цю доплату,

– зазначив він.

Договори укладаються через Національну службу здоров'я (НСЗУ), відтак головні лікарі повинні подати заявки – штатний розклад свого лікувального закладу, щоб отримати відповідні кошти на здійснення цих доплат. Міністр зазначив, щоб скласти цю заявку потрібно максимум 15-20 хвилин.

"З 11 вересня НСЗУ почала приймати ці заявки, щоб укласти договори та перерахувати кошти. Станом на вечір 22 вересня лише 784 заклади майже з 1600 подали ці заявки на отримання заробітної плати", – додав Степанов.