Багато людей люблять страви, які не переносять інші. Виявилося, що наші вподобання в їжі та напоях залежать від генетичної схильності.

Про це йдеться у новому японському досліджені, пише CNN.

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Вчені з Центру інтегральних медичних наук Рікена і Університету Осаки скористалися базою даних Біобанку Японії. Вони вивчили ДНК, клінічну інформацію і харчові звички більш ніж 160 тисяч японців. Дослідники виявили зв'язок генів з 13 харчовими звичками.

Як гени впливають на харчові вподобання

Виявилося, любов до кави, чаю, алкоголю, йогурту, сиру, натто (ферментованим соєвих бобів), тофу, риби, овочів і м'яса пов'язана з особливостями генетики.

Так, при генетичному варіанті, який відповідає за здатність сприймати гіркі смаки, люди їли тофу, а без цього варіанту не любили алкогольні напої. У любителів риби, натто, тофу і овочів виявився генетичний варіант, при якому вища чутливість до пікантних або "м'ясних" смаків.

Основні інгредієнти продуктів теж мали значення. Наприклад, є генетичний зв'язок між вживанням йогурту і сиру.

Зв'язки між ДНК і харчовими уподобаннями були виявлені і в європейських дослідженнях. Вчені виявили генетичні варіанти, які впливають на вибір вершкового масла або рослинної олії, а також генетичні варіанти, пов'язані зі сприйняттям солоної їжі.