Многие люди любят блюда, которые не переносят другие. Оказалось, что наши предпочтения в еде и напитках зависят от генетической предрасположенности.

Об этом говорится в новом японском исследовании, пишет CNN.

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Ученые из Центра интегральных медицинских наук Рикена и Университета Осаки воспользовались базой данных Биобанка Японии. Они изучили ДНК, клиническую информацию и пищевые привычки более чем 160 тысяч японцев. Исследователи обнаружили связь генов с 13 пищевыми привычками.

Как гены влияют на пищевые предпочтения

Оказалось, любовь к кофе, чаю, алкоголю, йогурту, сыру, натто (ферментированным соевым бобам), тофу, рыбе, овощам и мясу связана с особенностями генетики.

Так, при генетическом варианте, который отвечает за способность воспринимать горькие вкусы, люди ели тофу, а без этого варианта не любили алкогольные напитки. У любителей рыбы, натто, тофу и овощей оказался генетический вариант, при котором высокая чувствительность к пикантным или "мясным" вкусам.

Основные ингредиенты продуктов тоже имели значения. Например, есть генетическая связь между употреблением йогурта и сыра.

Связи между ДНК и пищевыми предпочтениями были обнаружены и в европейских исследованиях. Ученые обнаружили генетические варианты, которые влияют на выбор сливочного масла или растительного масла, а также генетические варианты, связанные с восприятием соленой пищи.