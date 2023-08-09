Переваги сну з твариною

Ми знаємо: іноді так важко відмовити цим очам та хвостикам! До того ж багато хто стверджує, що засипати з домашнім улюбленцем простіше: тварини створюють у господарів відчуття комфорту та безпеки. Інше питання – наскільки це безпечно для здоров'я.

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Багато досліджень показало, що улюбленці здатні знижувати у господарів рівень стресу: наприклад, у дорослих взаємодія з собаками підвищує рівень окситоцину в крові, а у дітей знижує показники кортизолу в стресовій ситуації.

Іноді мікроорганізми та бактерії, якими діляться з нами тварини, можуть піти на користь. Є дані, що діти, які росли з тваринами, менше схильні до розвитку алергії. Однак, якщо тварина з'являється у людини вперше у дорослому віці, ризик розвитку алергії збільшується.

Попри все це, у такого сусідства є свої ризики, які потрібно враховувати.

Недоліки сну з твариною

Вам може здаватися, що в ліжку тільки ви вдвох, але це не завжди так. Тварини можуть переносити різні бактерії, паразити та захворювання. Наприклад, стафілококові інфекції, лишай або хворобу котячих подряпин. Якщо ви щодня прокидаєтеся від того, що улюблений пес лиже вам ніс і щоки, то підчепити якусь інфекцію – простіше простого.

Нарешті, тварини рідко можуть спокійно пролежати всі вісім годин у ліжку і жодного разу не ворухнутися. Досвід господарів та дослідження показують, що сон в одному ліжку з собакою в кілька разів підвищує шанси того, що ви прокинетеся вночі. Пес може почати крутитися, а кішки взагалі нічні тварини, які не посоромляться вночі влаштувати в квартирі форсаж.

Як зробити сон з твариною комфортним

Все це ще не обов'язково привід відмовлятися від сну в обіймах з улюбленим хвостиком, якщо дуже хочеться. Ми підготували чек-лист про те, як безпечно розділити ліжко з чотирилапим другом.