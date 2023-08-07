Сказ у Києві

За інформацією відомства, 20 липня місцева мешканка звернулася до відділу з боротьби із сказом тварин, надавши труп свого домашнього кота. Вона розповіла, що на початку липня перебувала зі своїми двома котами в селі Санчики (Хмельницька область). Тварини не були щеплені від сказу.

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Один з них покинув будинок та зник. Наступного дня його знайшли з травмами, після чого тварину доставили до ветеринарної лікарні у місті Старокостянтинів, де була провели антибіотикотерапію.

16 липня жінка помітила зміни в поведінці цього кота, він почав ховатися, а потім несподівано напав на власників та відмовлявся від їжі. Тварина вкусила власницю та її доньку. Згодом у кота з'явилися судоми, і через короткий проміжок часу він помер.

20 липня були проведені необхідні лабораторні дослідження, які методом біологічних тестів підтвердили сказ у тварини 3 серпня. Постраждалі розпочали антирабічне лікування в Києві. Іншого кота вакцинували проти цього захворювання.

Наскільки небезпечний сказ

Сказ – це інфекційне захворювання, яке передається людям від тварин. Щорічно у всьому світі від нього гинуть 60 тисяч людей. Якщо клінічні симптоми з'явилися, пацієнта майже неможливо врятувати. Відомо лише 25 задокументованих випадків одужання. Після укусу скаженої тварини рятує постекспозиційна профілактика (ПЕП) – термінове введення сироватки.

Ось чому краще не чекати на появу симптомів після укусу. Потрібно діяти відразу, швидко та про всяк випадок. Лікування можуть припинити, якщо за результатами лабораторних аналізів тварина здорова або після 10-денного карантину у неї не з'явилося ознак сказу.