24 Канал розповідає про 7 найнебезпечніших хвороб, які назавжди змінили хід історії людства та системи охорони здоров'я.

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Чума

Бубонна чума – це потенційно смертельне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Yersinia pestis. Протягом століть хвороба спалахувала кілька разів у різні епохи, забираючи мільйони життів у всьому світі.

Однак епідемія, яка трапилася в 14 столітті, яку також називають "чорною смертю", були однією з найстрашніших пандемій людства, яка вбила понад 25 мільйонів людей, у тому числі третину населення Європи. Це зрештою призвело до використання карантину як основного заходу охорони здоров’я.

Чума вбиває від 30 до 90% інфікованих без лікування протягом 10 днів після зараження. Але при інтенсивному лікуванні антибіотиками ризик знижується до 10%. Найкращий спосіб запобігти поширенню бубонної чуми – це уникати контакту з живими або мертвими тваринами та використовувати засоби проти комах.

Іспанка

Іспанка – це інфекційне респіраторне захворювання, один з різновидів вірусу грипу. За понад століття було шість великих епідемій грипу. Але пандемія грипу 1918 – 1920 років, яку в народі називають "великою епідемією грипу" або "іспанкою", була найсерйознішою. Її спричинив вірус H1N1 з генами пташиного походження. Хвороба вбила близько 50 мільйонів людей, переважно молодих, і інфікувала ще 500 мільйонів під час Першої світової війни.

Люди є господарями кількох типів вірусів грипу, але пандемії виникають лише тоді, коли новий штам передається людям від інших тварин.

Нині проти грипу існують вакцини, але вони не дають 100% захисту. Отже, більшість заходів контролю не є фармацевтичними, обмежуються ізоляцією, карантином, належною особистою гігієною, дезінфікуючими засобами та обмеженням масових зібрань.

Віспа

Віспа – інфекційна вірусна інфекція, спричинена вірусом вітряної віспи. Це захворювання протягом століть було одним з найпоширеніших причин смерті людей. Variola major і variola minor були двома типами вірусу віспи, причому variola major була важкою формою. Захворювання частіше зустрічалося у дітей, але ризик був вищим для тих, хто контактував з інфікованою людиною або зараженими предметами. Люди, які хворіли на віспу, зазвичай мали такі симптоми:

лихоманка;

блювота;

шкірні висипання наповнені рідиною.

У той час як перша згадка про натуральну віспу датується правлінням великого єгипетського фараона Рамзеса V (1156 р. до н. е.), спалах у Європі XVIII століття був найсмертоноснішим, убивши 30% інфікованих, переважно немовлят. Ті, хто вижив, мали великі шрами на тілі, а приблизно третина залишилася сліпою. Лише в 20 столітті ця хвороба вбила близько 300 мільйонів людей. Віспа востаннє була ендемією в 1977 році. Відтоді успіх вакцинація знищила хворобу в усьому світі.

Холера

Холера – це гостра кишкова інфекція, що виникає через бактерію Vibrio Cholera. Хвороба проявляється сильними судомами, блювотою та водянистою діареєю, що призводить до швидкого зневоднення. Якщо не лікувати, симптоми стають настільки серйозними, що пацієнти зазвичай помирають протягом кількох годин. Холера поширюється через заражену їжу та воду. Такі спалахи швидко переростають у катастрофу, якщо порушуються санітарні норми.

У 21 столітті ця хвороба продовжує вражати приблизно 2,9 мільйона людей на рік, що призводить до 95 000 смертей у всьому світі, переважно в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Особливо сильно постраждав африканський континент. Водночас у більш розвинутих країнах, таких як Північна Америка та Європа, протягом століття практично не було холери завдяки покращенню санітарної інфраструктури та прогресу в особистій гігієні.

ВІЛ/СНІД

ВІЛ або вірус імунодефіциту людини викликає синдром набутого імунодефіциту або СНІД, залишається однією з найнебезпечніших хвороб 21-го століття, яка вбила десятки мільйонів людей з 1981 року. Зараз у світі 38,4 мільйона людей живуть з ВІЛ/СНІД, з яких понад 7 мільйонів походять з Африки на південь від Сахари.

Протягом десятиліть ця хвороба не мала ліків. Але з підвищенням обізнаності та появою антиретровірусного лікування хвороба стала більш керованою, а між 2005 та 2012 роками глобальні показники смертності від ВІЛ знизилися з 2,2 мільйона до 1,6 мільйона на рік.

ВІЛ може передаватися при незахищеному статевому контакті, внутрішньовенному вживанні наркотиків, переливанні інфікованої крові, спільному використанні ін’єкцій, від матері до дитини під час вагітності, пологів і годування груддю. Вірус руйнує тип лейкоцитів, необхідних для функціонування імунної системи.

Ебола

Лихоманка Ебола – рідкісна та смертельна хвороба. Існує п'ять типів вірусу Ебола, чотири з яких викликають захворювання людини. Вважається, що кажан є природним резервуаром вірусу. Люди заражаються хворобою через прямий контакт із блювотними масами, інфікованими рідинами організму або зараженими предметами. Симптоми зазвичай починаються між 2 та 21 днями після зараження та включають:

лихоманку:

біль у горлі:

сильні головні болі:

діарею;

блювоту;

м'язовий біль і слабкість;

зниження функції печінки і нирок;

кровотечу та синці (як внутрішні, так і зовнішні).

Кілька невеликих спалахів лихоманки Ебола сталися в Африці з моменту її виявлення в 1976 році, але інцидент між 2013 і 2016 роками був найбільш смертоносним. Епізод почався в Гвінеї і перейшов до Сьєрра-Леоне та Ліберії. Приблизно 28 600 людей заразилися, а 11 325 померли до того, як вірус було локалізовано.

Коронавірус

Коронавірусну хворобу, яку вперше виявили в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року, спричинив вірус SARS-CoV-2. Хвороба швидко поширилася по всьому світі, що призвело до пандемії. Від пандемії COVID-19, за офіційними даними, померло майже 7 мільйонів людей.

Люди заражаються COVID-19, коли вдихають краплі/аерозолі, що містять вірус, які виділяють інфіковані люди під час кашлю, чхання або розмови. Симптоми зазвичай з'являються через 2 – 14 днів після зараження вірусом, при цьому у більшості людей спостерігаються легкі чи помірні симптоми, такі як лихоманка, втрата нюху та втома.

Однак серйозні симптоми можуть спостерігатися в тих, хто має інші проблеми зі здоров’ям, як-от діабет, серцево-судинні захворювання тощо. Стандартних ліків проти COVID-19 не існує, але є багато способів впоратися з нею, зокрема киснева підтримка, противірусні та вакцини.