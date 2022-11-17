Щоб сприяти зниженню поширеності тютюнової залежності, щорічно у листопаді відзначається Міжнародний день відмови від куріння. Що варто пам'ятати про згубний вплив тютюну на здоров'я та як куріння нині регулюється законом – дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу.

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Вплив тютюну на здоров'я українців у цифрах

За даними ВООЗ, щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну, в Україні передчасно помирає 130 тисяч людей. Своєю чергою від наслідків пасивного куріння гине 13 000 українців.

Висока смертність пов'язана із трьома основними захворюваннями: раком легень, хронічним бронхітом, коронарним синдромом. При цьому шкоду організму завдає навіть одна викурена у день цигарка.

Руйнівним також є вплив вторинного тютюнового диму, який містить понад 4 000 хімічних речовин, з яких щонайменше 250 є шкідливими, а понад 50 – спричиняють рак. До того ж загроза стосується не лише звичайних тютюнових виробів: електронні пристрої для куріння також генерують вторинні аерозолі, що містять ацетальдегіди та формальдегіди, нікотин та важкі метали, які мають токсичний вплив на здоровʼя людини.

Тож чи є сенс наражати себе та інших на зайву небезпеку, коли у країні триває війна?

У Міжнародний день відмови від куріння фахівці наголошують на потребі відмовитися від тютюнових виробів. Крім цього, варто зробити усе, аби вберегти себе від пасивного куріння та не ризикувати добровільно своїми життями, коли навколо й так багато небезпек.

Як відстоювати своє право на бездимне середовище

Кожен українець має право на бездимне середовище. Це забезпечує антитютюновий Закон 1978-IX. Документ розширив перелік місць, де не можна курити, а також визначив, що відтепер там заборонено вживати не лише кальяни, тютюнові вироби та електронні сигарети, а й сигарети для нагрівання (ТВЕНи) разом з пристроями для нагрівання тютюну.



Як захистити себе від шкоди тютюну / Фото ЦГЗ

Українцям варто дотримуватися законодавства та не вживати тютюнові вироби в заборонених місцях. При цьому особи, яких обкурюють, мають право зробити зауваження курцю або звернутися зі скаргою до відповідних органів.

Якщо ж порушення стосується не лише куріння в закладі харчування, своє звернення можна передати через новий сервіс Центру громадського здоров’я.

І пам'ятайте: турбота про здоров'я – теж внесок у перемогу України.