Чтобы способствовать снижению распространенности табачной зависимости, ежегодно в ноябре отмечается Международный день отказа от курения. Что следует помнить о губительном влиянии табака на здоровье и как курение сейчас регулируется законом – узнайте в материале 24 канала.

Читайте также Под запретом сигареты, айкосы и кальяны: в Украине уже нельзя курить в общественных местах

Влияние табака на здоровье украинцев в цифрах

По данным ВОЗ, ежегодно от болезней, вызванных употреблением табака, в Украине преждевременно умирает 130 тысяч человек. В свою очередь, от последствий пассивного курения погибает 13 000 украинцев.

Высокая смертность связана с тремя основными заболеваниями: раком легких, хроническим бронхитом, коронарным синдромом. При этом вред организму наносит даже одна выкуренная в день папироса.

Разрушительным также является влияние вторичного табачного дыма, содержащего более 4 000 химических веществ, из которых по меньшей мере 250 являются вредными, а более 50 – вызывают рак. К тому же угроза касается не только обычных табачных изделий: электронные устройства для курения также генерируют вторичные аэрозоли, содержащие ацетальдегиды и формальдегиды, никотин и тяжелые металлы, оказывающие токсическое влияние на здоровье человека.

Есть ли смысл подвергать себя и других лишней опасности, когда в стране продолжается война?

В Международный день отказа от курения специалисты отмечают необходимость отказаться от табачных изделий. Кроме этого, следует сделать все, чтобы уберечь себя от пассивного курения и не рисковать добровольно своими жизнями, когда вокруг и так много опасностей.

Как отстаивать свое право на бездымную среду

Каждый украинец имеет право на бездымную среду. Это обеспечивает антитабачный Закон 1978-IX. Документ расширил перечень мест, где нельзя курить, а также определил, что теперь там запрещено употреблять не только кальяны, табачные изделия и электронные сигареты, но и сигареты для нагрева (ТВЭНы) вместе с нагревательными устройствами.



Как защитить себя от вреда табака / Фото ЦОС

Украинцам следует соблюдать законодательство и не использовать табачные изделия в запрещенных местах. При этом лица имеют право сделать замечание курильщику или обратиться с жалобой в соответствующие органы.

Если же нарушение касается не только курения в питании, свое обращение можно передать через новый сервис Центра общественного здоровья.

И помните: забота о здоровье – тоже вклад в победу Украины.