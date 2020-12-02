Коли стоматолог робить ін'єкцію в ясна, губи втрачають чутливість, а язик перетворюється на неповоротку лопату – це місцева анестезія. Вона дозволяє не відчувати біль на невеликих ділянках тіла.

Її застосовують для знеболювання під час операцій, а ще для полегшення больових станів, пише NHS.

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Види місцевої анестезії

Суть місцевої анестезії – перервати передачу нервових імпульсів від частини тіла до головного мозку, де створюється відчуття болю.

На відміну від загальної анестезії, при місцевій людина залишається у свідомості. Анестетики бувають у вигляді спрею, гелю, розчину або мазі. Назви деяких ви точно чули – лідокаїн, бензокаїн, новокаїн.

Перервати передачу імпульсу можна на різних рівнях. Наприклад, при нанесенні гелю або спрею блокуються тільки больові рецептори. А спінальна анестезія вимикає всю нижню частину тіла.

Як діє місцева анестезія

Імпульс біжить по нервових волокнах, коли на мембранах клітин змінюється електрохімічний склад. Це відбувається через рух іонів всередину і назовні клітини. А так відбувається блокування анестезією:

введення препарату;

накопичення анестетика на мембрані нервового волокна;

зниження проникності мембрани, блокування натрієвих каналів;

відсутність потенціалу дії, тобто порушення мембрани;

відсутність імпульсу і його передачі;

ви нічого не відчуваєте.

Зазвичай місцева анестезія безпечна, якщо немає алергії, і проходить через кілька годин.

Ви можете відчути:

певний дискомфорт при введенні ін’єкції;

відчуття поколювання, коли ліки перестають діяти;

можливі незначні синці, кровотечі або больові відчуття там, де робили ін’єкцію.

Потрібно рухатись обережно, доки знеболювальний засіб не перестане діяти, оскільки ви можете не помітити, коли пораните себе.

У дуже рідкісних випадках може виникати алергічна реакція на місцевий анестетик та серйозніші проблеми: судоми та зупинка серця.