Когда стоматолог делает инъекцию в десны, губы теряют чувствительность, а язык превращается в неповоротливую лопату – это местная анестезия. Она позволяет не чувствовать боль на небольших участках тела.

Ее применяют для обезболивания во время операций, а еще для облегчения болевых состояний, пишет NHS.

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Виды местной анестезии

Суть местной анестезии – прервать передачу нервных импульсов от части тела к головному мозгу, где создается ощущение боли.

В отличие от общей анестезии, при местной человек остается в сознании. Анестетики бывают в виде спрея, геля, раствора или мази. Названия некоторых вы точно слышали – лидокаин, бензокаин, новокаин.

Прервать передачу импульса можно на разных уровнях. Например, при нанесении геля или спрея блокируются только болевые рецепторы. А спинальная анестезия выключает всю нижнюю часть тела.

Как действует местная анестезия

Импульс бежит по нервным волокнам, когда на мембранах клеток меняется химический состав. Это происходит из-за движения ионов внутрь и наружу клетки. А так происходит блокировка анестезией:

введение препарата;

накопление анестетика на мембране нервного волокна;

снижение проницаемости мембраны, блокировка натриевых каналов;

отсутствие потенциала действия, то есть нарушение мембраны;

отсутствие импульса и его передачи;

вы ничего не чувствуете.

Обычно местная анестезия безопасна, если нет аллергии, и проходит через несколько часов.

Вы можете почувствовать:

определенный дискомфорт при введении инъекции;

ощущение покалывания, когда лекарства перестают действовать;

возможны незначительные синяки, кровотечения или болевые ощущения там, где делали инъекцию.

Нужно двигаться осторожно, пока обезболивающее средство не перестанет действовать, поскольку вы можете не заметить, когда пораните себя.

В очень редких случаях может возникать аллергическая реакция на местный анестетик и серьезные проблемы: судороги и остановка сердца.