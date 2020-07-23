Ученые заявили, что у некоторых женщин есть ген, который блокирует боль. Часто можно услышать, что женщины имеют разный болевой порог, в частности во время родов они в разной степени испытывают боль.

Однако новое исследование ученых свидетельствует о том, что на самом деле некоторые женщины имеют ген, отвечающий за чувство боли.

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У одной из ста женщин есть ген, который блокирует ощущение боли

Ученые исследовали группу женщин, которые родили. Оказалось, что некоторые из участниц в ДНК имели ген KCNG4 более высокого показателя, чем другие участницы.

Именно ген KCNG4 помогает вырабатывать белок, который контролирует электрический сигнал в нервных клетках.

Генетическая особенность, обнаруженная у женщин, испытывающих меньшую боль во время родов, приводит к "дефекту" в формировании нервных сигналов. На самом деле этот дефект действует как естественная эпидуральная анестезия,

— рассказал Доктор Сент-Джон Смит, один из авторов исследования.

Факторы, влияющие на болевые ощущения при родах: