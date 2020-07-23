Открытие: у некоторых женщин есть ген, который блокирует боль
Ученые заявили, что у некоторых женщин есть ген, который блокирует боль. Часто можно услышать, что женщины имеют разный болевой порог, в частности во время родов они в разной степени испытывают боль.
Однако новое исследование ученых свидетельствует о том, что на самом деле некоторые женщины имеют ген, отвечающий за чувство боли.
Читайте также Обнаружили ген, который вызывает метастазы
У одной из ста женщин есть ген, который блокирует ощущение боли
Ученые исследовали группу женщин, которые родили. Оказалось, что некоторые из участниц в ДНК имели ген KCNG4 более высокого показателя, чем другие участницы.
Именно ген KCNG4 помогает вырабатывать белок, который контролирует электрический сигнал в нервных клетках.
Генетическая особенность, обнаруженная у женщин, испытывающих меньшую боль во время родов, приводит к "дефекту" в формировании нервных сигналов. На самом деле этот дефект действует как естественная эпидуральная анестезия,
— рассказал Доктор Сент-Джон Смит, один из авторов исследования.
Факторы, влияющие на болевые ощущения при родах:
- Интенсивность и продолжительность схваток.
- Степень и скорость раскрытия шейки матки.
- Растяжение перинеальных тканей.
- Возраст, предыдущие роды, общее медицинское состояние пациентки.
- Относительное соотношение размеров плода к размерам родового канала.