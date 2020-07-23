Вчені заявили, що у деяких жінок є ген, який блокує біль. Часто можна почути, що жінки мають різний больовий поріг, зокрема під час пологів вони різною мірою відчувають біль.

Проте нове дослідження вчених свідчить про те, що насправді деякі жінки мають ген, який відповідає за відчуття болю.

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У однієї зі ста жінок є ген, який блокує відчуття болю

Вчені дослідили групу жінок, які народили, виявилось, що декотрі з учасниць в ДНК мали ген KCNG4 вищого показника, ніж інші учасниці.

Саме ген KCNG4 допомагає виробляти білок, який контролює електричний сигнал в нервових клітинах.

Генетична особливість, виявлена у жінок, які відчувають менший біль під час пологів, призводить до "дефекту" в формуванні нервових сигналів. Насправді цей дефект діє як природна епідуральна анестезія,

— розповів Доктор Сент-Джон Сміт, один з авторів дослідження.

Фактори, що впливають на больові відчуття при пологах: