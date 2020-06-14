70-річний американець Майкл Флор вилікувався від коронавірусної інфекції у США і отримав рахунок за надані йому медичні послуги на суму 1 мільйон 122 тисячі 501 долар і 4 центи.

Американець отримав документ, який складається з 3000 пунктів на 181 сторінці. Про це пише видання The Seattle Times.

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Чоловік мав найбільший період лікування від COVID-19, зафіксований в країні, він провів у лікарні 62 дні і ночі, а лікарі навіть думали, що може не вижити.

Флор був підключений до апарату ШВЛ. Двічі за лікування він дзвонив до рідних і прощався з ними. Але американцю вдалося одужати від COVID-19.

Тепер чоловіку прийшов рахунок за лікування: палата у відділенні інтенсивної терапії коштувала 9 736 доларів в день, підключення апарату штучної вентиляції легень протягом 29 днів вартувало йому 2 835 доларів за кожну добу.

Близько 25% від загальної суми – це препарати, які використовували лікарі в ході лікування.

"Рятуючи мене, вони давали мені все, що було в наявності, судячи з цими документами… Знаєте, коли мене виписали, весь персонал зібрався в холі. Всі аплодували. А у мене було відчуття провини. Чому я? Чому всі ці люди поклали стільки часу і сил, щоб витягнути мене з того світу? Вони займалися мною, але ж їх допомога була потрібна і іншим пацієнтам. А тепер, дивлячись на цей величезний рахунок, я відчуваю нове почуття провини – перед своїми близькими", – прокоментував чоловік.

Додамо, що Флор бере участь в програмі медичного страхування для людей похилого віку Medicare і страховка ймовірно покриє рахунок від клініки.