70-летний американец Майкл Флор вылечился от коронавирусной инфекции в США и получил счет за оказанные ему медицинские услуги на сумму 1 миллион 122 тысячи 501 доллар и 4 цента.

Американец получил документ, который состоит из 3 тысяч пунктов на 181 странице. Об этом пишет издание The Seattle Times.

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Мужчина имел самый длительный период лечения от COVID-19, зафиксированный в стране, он провел в больнице 62 дня и ночи, а врачи даже думали, что может не выжить.

Флор был подключен к аппарату ИВЛ. Дважды за лечение он звонил родным и прощался с ними. Но американцу удалось выздороветь от COVID-19.

Теперь мужчине пришел счет за лечение: палата в отделении интенсивной терапии стоила 9 736 долларов в день, подключение аппарата искусственной вентиляции легких в течение 29 дней стоило ему 2 835 долларов за каждые сутки.

Около 25% от общей суммы – это препараты, которые использовали врачи в ходе лечения.

"Спасая меня, они давали мне все, что было в наличии, судя по этим документам... Знаете, когда меня выписали, весь персонал собрался в холле. Все аплодировали. А у меня было чувство вины. Почему я? Почему все эти люди положили столько времени и сил, чтобы вытащить меня с того света? Они занимались мной, но их помощь была нужна и другим пациентам. А теперь, глядя на этот огромный счет, я чувствую новое чувство вины – перед своими близкими", – прокомментировал мужчина.

Добавим, что Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare и страховка вероятно покроет счет от клиники.