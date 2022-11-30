Ожиріння – одна з глобальних проблем охорони здоров'я. За даними ВООЗ, більше мільярда людей страждають від надмірної ваги, що погіршує як фізичне, так і психосоціальне здоров'я.

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Існує чимало способів впоратися з цією проблемою, проте в довгостроковій перспективі потрібне постійне дотримання балансу між енергією, що споживається і витрачається. Що цікаво, не завжди багаті на енергію харчі – наприклад, горіхи – призводять до надмірної ваги.

Нове дослідження ожиріння

В новому дослідженні вчені оцінили вплив мигдалю на гормони, які регулюють апетит, самооцінку апетиту та короткострокове споживання енергії. 140 учасників випадково розподілили на дві групи: перші натще їли жменьку сирого мигдалю (його калорійність становила близько 15% від їх щоденної потреби в енергії), а інші отримали аналогічну дозу калорій з вуглеводного безгоріхового батончика.

Після цього протягом двох годин дослідники проводили регулярні забори крові для визначення рівня гормонів, а через дві години випробуваним надавали шведський стіл, за яким вони могли наїстися.

Мигдаль допомагає схуднути

Вчені виявили, що піддослідні, що з'їдали мигдаль, під час наступного прийому їжі мали менший апетит. Їхня середня порція в порівнянні з порцією людей, які отримали вуглеводний батончик, містила на 70 кілокалорій менше (це приблизно один шматочок хліба).

Також у крові "мигдаликів" зросли концентрації гормонів, відповідальних за почуття ситості та уповільнення травлення. І те, й інше корисне для скорочення кількості споживаної їжі та нормалізації ваги.