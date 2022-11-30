Ожирение – одна из глобальных проблем здравоохранения. По данным ВОЗ, более миллиарда людей страдают избыточным весом, что ухудшает как физическое, так и психосоциальное здоровье.

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Существует немало способов справиться с этой проблемой, однако в долгосрочной перспективе требуется постоянное соблюдение баланса между потребляемой и расходуемой энергией. Что интересно, не всегда богатая энергией еда – например, орехи – приводят к избыточному весу.

Новое исследование ожирения

В новом исследовании ученые оценили влияние миндаля на гормоны, регулирующие аппетит, самооценку аппетита и краткосрочное потребление энергии. 140 участников случайно разделили на две группы: первые натощак ели горстку сырого миндаля (его калорийность составляла около 15% от их ежедневной потребности в энергии), а другие получили аналогичную дозу калорий из углеводного безорехового батончика.

После этого в течение двух часов исследователи проводили регулярные заборы крови для определения уровня гормонов, а через два часа испытуемым предоставляли шведский стол, за которым они могли наесться.

Миндаль помогает похудеть

Ученые обнаружили, что съедавшие миндаль испытуемые во время следующего приема пищи имели меньший аппетит. Их средняя порция по сравнению с порцией людей, получивших углеводный батончик, содержала на 70 килокалорий меньше (это примерно один кусочек хлеба).

Также в крови "миндалинок" выросли концентрации гормонов, ответственных за чувство сытости и замедление пищеварения. И то и другое полезно для сокращения количества потребляемой пищи и нормализации веса.