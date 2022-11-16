Два исследования подтвердили полезное действие миндаля на здоровье людей. В первой научной работе ученые показали, какое полезное действие он может оказать для сосуда.

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Польза миндаля на сосуды

Выяснилось, что у людей, заменяющих миндалем такие популярные снеки (перекусы), как печенье и чипсы, значительно улучшаются показатели здоровья сосудов. Исследование длилось шесть недель, участники были поделены на две группы, они получали миндаль или другой снек аналогичной калорийности. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у них в начале исследования был несколько выше среднего.

К концу исследования у получавших миндаль снизился уровень липопротеинов низкой плотности в крови ("плохого холестерина") и улучшилась функция эндотелия (внутренней оболочки) артерий, что является важным показателем здоровья сосудов. Ученые обнаружили, что такая замена стандартных снеков на миндаль имеет потенциал снизить сердечно-сосудистый риск на 32%. При этом из миндаля человек должен получать 20% калорий.

Более здоровая диета

Второе исследование показало, что в Великобритании у тех, кто ест миндаль, меньше окружность талии и более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто его не ест.

Ученые анализировали четырехдневные пищевые дневники 6800 взрослых. Оказалось, что люди, которые чаще едят миндаль, в целом здоровее питаются, например получают больше белков, витамина С и калия. Не считая того, они употребляли меньше натрия (соли), углеводов и сахара.