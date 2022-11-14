Независимо от того, сторонники мы ругательства или нет, многие из нас прибегают к ней время от времени. Чтобы оценить силу нецензурной лексики и выяснить, откуда она происходит, ученые пересмотрели более 100 научных работ по различным дисциплинам.

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Польза ненормативной лексики

Оказалось, что люди часто ассоциируют брань с катарсисом – высвобождением сильных эмоций, а это полезно для психического здоровья. Интересно, что для тех, кто говорит на нескольких языках, катарсис почти всегда больше, когда они ругаются на родном языке, чем на любом другом языке, изученном позже.

Также ругательство вызывает эмоции. Это измерили в вегетативных реакциях, таких как повышенное потоотделение и иногда учащенное сердцебиение. Эти изменения свидетельствуют, что ругательство может спровоцировать функцию "драйся или беги".

Лабораторные эксперименты также демонстрируют когнитивные эффекты. Мы знаем, что бранные слова привлекают больше внимания и лучше запоминаются, чем другие слова. Но они также мешают когнитивной обработке других слов/стимулов, поэтому, кажется, ругательство иногда может мешать мышлению.

Однако это может быть того стоит – по крайней мере, иногда. Во время экспериментов, когда люди погружали руку в ледяную воду, брань облегчала боль. В этих исследованиях бранные слова приводили к более высокой толерантности к боли и высшему болевому порогу по сравнению с нейтральными словами. Остальные исследования выявили увеличение физической силы у людей после брани.

Также ученые выяснили, что мат влияет не только на наше физическое и психическое самочувствие, но и на наши отношения с другими людьми. Благодаря неформальной окраске такой язык может сближать собеседников.

Но помните, что все имеет обратную сторону. Некоторые люди могут воспринять матерные слова как личное оскорбление. Потому лучше заблаговременно спросить, как собеседники относятся к нему.