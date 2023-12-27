Популярні міфи розвінчала для подкасту "Як це жити?" психологиня та авторка блогу "У трусах" Анастасія Забела.

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Міф 1. Що довший секс, то якісніший

Секс-просвітниця наголошує, що немає правила, що 5 хвилин – це добре, а 15 хвилин – ні.

"Зустрічала досить мало людей, які б говорили, що проникнення пеніса до вагіни довше 10 – 15 хв приносить для них феєрію емоцій. Секс – досить виснажлива фізична робота. Люди втомлюються. До того ж лубрикація не виділяється струмком, – зазначила Анастасія.

Тож, секс, який триває годинами з перервами, – точно не для всіх.

Міф 2. Що більший розмір пеніса, то більше задоволення

Міф виник через порноіндустрію. Адже там зазвичай підбирають акторів, у яких пеніси більше ніж середній, пояснила психологиня. Але твердження – перебільшене.

Сексологиня звертає увагу на те, що вагіна має скупчення нервових закінчень лише на вході. Що далі вглиб, то їх менше, а відтак і чутливість менша.

Мені подобається приклад з лесбійками. Подивіться на жінок, у яких немає пеніса, але вони можуть займатися сексом. І це упередження, що багато з них використовують іграшки фалічної форми,

– запевняє Анастасія.

Міф 3. Секс-іграшки використовують ті, кого не задовольняє партнер

Анастасія вважає, що секс-іграшка може стати хорошим доповненням як до мастурбації, так і партнерського сексу. А тому, твердження про те. що секс-іграшки мають популярність серед пар, які не задовільняють один одного – неправдиве.

Натомість пари, які мають таку практику, отримують інший вид стимуляції, який може приносити задоволення обом статям. Наприклад, вібрувальні та вакуумні іграшки можуть підійти і чоловікам, і жінкам.

Водночас секс-просвітниця попереджує, що не можна використовувати будь-які предмети замість секс-іграшок.

Те саме стосується лубрикантів: їх заборонено замінювати оліями чи кремами. Засіб слід підбирати відповідно до матеріалу іграшки.