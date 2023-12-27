Популярные мифы развенчали для подкаста Как жить? психология и автор блога "В трусах" Анастасия Забелло.

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Миф 1. Чем длиннее секс, тем качественнее

Секс-просветительница отмечает, что нет правила, что 5 минут – это хорошо, а 15 минут – нет.

"Встречало довольно мало людей, которые бы говорили, что проникновение пениса в вагину дольше 10 - 15 мин приносит для них феерию эмоций. Секс - довольно изнурительная физическая работа. Люди устают. К тому же лубрикация не выделяется ручьем, - отметила Анастасия.

Так что секс, который длится часами с перерывами, – точно не для всех.

Миф 2. Чем больше размер пениса, тем больше удовольствия

Миф возник из-за порноиндустрии. Ведь там обычно подбирают актеров, у которых пенисы больше среднего, объяснила психологиня. Но утверждение – преувеличено.

Сексологиня обращает внимание на то, что вагина имеет скопление нервных окончаний только на входе. Чем дальше вглубь, тем их меньше, а значит и чувствительность меньше.

Мне нравится пример с лесбиянками. Посмотрите на женщин, у которых нет члена, но они могут заниматься сексом. И это предупреждение, что многие из них используют игрушки фаллической формы,

– уверяет Анастасия.

Миф 3. Секс-игрушки используют те, кого не удовлетворяет партнер

Анастасия считает, что секс-игрушка может стать хорошим дополнением как к мастурбации, так и партнерскому сексу. А потому утверждение о том. что секс-игрушки пользуются популярностью среди пар, не удовлетворяющих друг друга – неправдивое.

Пары, имеющие такую практику, получают другой вид стимуляции, который может доставлять удовольствие обоим полам. К примеру, вибрировочные и вакуумные игрушки могут подойти и мужчинам, и женщинам.

В то же время секс-просветительница предупреждает, что нельзя использовать какие-либо предметы вместо секс-игрушек.

То же касается лубрикантов: их запрещено заменять маслами или кремами. Средство следует подбирать в соответствии с материалом игрушки.