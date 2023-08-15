Менструальні чаші не можна назвати інновацією. Вперше чашу для широкого використання запатентували у 1937 році. Однак вони досі для багатьох залишаються екзотикою: переважна більшість жінок надають перевагу іншим засобам гігієни.

Також на тему Чому видаляють яєчники та як це впливає на організм жінки

Менструальні чаші не вбирають кров'яні виділення, а збирають їх. Пристосування вводять у піхву і розміщують трохи нижче шийки матки. Кожні 4 – 12 годин (залежно від заповнення) їх потрібно спустошувати.

Безпека та ефективність менструальних чаш підтверджена клінічними дослідженнями. За цими параметрами вони не поступаються прокладкам і тампонам.

Позитивні моменти використання менструальних чаш

Менструальні чаші багаторазові, можуть служити багато років. Це позбавляє необхідності постійно витрачати гроші на тампони і прокладки. Крім того, такий вибір йде на користь довкіллю.

Чаші можна міняти рідше, ніж тампони. Періодичність спустошення залежить від того, наскільки інтенсивно менструальна кровотеча. Але експерти зазначають, що їх можна носити, не виймаючи, до 12 години.

Ряд ресурсів показує відсутність специфічних запахів у списку позитивних характеристик менструальних чаш. Виділення не контактують з повітрям, як це трапляється при використанні прокладок і тампонів. Крім того, є припущення, що тампони можуть сприяти порушенню pH та бактеріального балансу у піхві, що також впливає на запахи.

Тампони можуть містити в малій кількості хімічні речовини, які здатних подразнювати слизову оболонку жінок за підвищеної чутливості. При контакті з менструальними чашами такі ризики є нижчими.

При використанні менструальних чаш жінка отримує більше інформації про свій стан. Оскільки кров не вбирається, можна оцінити її втрати. Це може допомогти вчасно виявити медичну проблему: наприклад, надмірна кровотеча може говорити про міому матки.

Недоліки менструальних чаш