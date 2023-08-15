Яєчники – це органи для створення яйцеклітин. Крім цього, у них виробляються гормони, які регулюють менструальний цикл, сприяють здоров'ю серця та навіть кісток.

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Чому видаляють яєчники

Тому просто так яєчники не видаляють: потрібна серйозна підстава, наприклад, захворювання або підвищений ризик його виникнення, щоб лікарі прийняли рішення про операцію.

До таких підстав відносять:

Ендометріоз – захворювання, при якому тканини внутрішньої оболонки матки розростаються за її межі.

Кісти – доброякісні новоутворення яєчників. Часто вони зникають самі, але іноді все ж таки доводиться робити операцію.

Рак яєчників – злоякісне новоутворення яєчників.

Перекрут яєчника – стан, при якому яєчник перекручується навколо своєї осі, через що порушується кровопостачання.

Інфекція яєчника чи тканин навколо нього – інакше цей стан називають запальними захворюваннями органів малого таза.

Іноді яєчники можуть видаляти як профілактику – тобто яєчники поки що здорові, але у жінки високий ризик розвитку раку молочної залози або яєчників через наявність певних мутацій генів, таких як BRCA1 і BRCA2.

Як змінюється тіло після видалення яєчників

Наслідки та відновлення після операції залежать від того, наскільки масштабним було втручання, наприклад, від того, чи видалили вам один яєчник або обидва, чи вирізали маткові труби і матку.

Якщо видалили один яєчник

Як правило, видалення одного яєчника – нескладна операція, яку роблять лапароскопічно. Під час лапароскопії хірург робить невеликий надріз та занурює у тіло пацієнта невелику камеру. В іншому місці робиться надріз довжиною один – два сантиметри, через який лікар витягує яєчник. Після такої процедури вже за кілька днів пацієнтка може повернутися додому.

Вік настання менопаузи та частота настання вагітності не відрізняється у жінок після оофоректомії та жінок з двома яєчниками.

Після видалення одного яєчника менструації продовжуються, і у жінки залишається можливість завагітніти природним чином, хоча аваріальний запас скорочується – тобто у жінки менше яйцеклітин, які потенційно можуть стати ембріонами.

Якщо видалили два яєчники

Яєчники виробляють гормони – естроген та прогестерон, які регулюють менструальний цикл. Тому після видалення двох яєчників у пацієнтки автоматично починається менопауза. Крім відсутності місячних, вона може зіткнутися з іншими симптомами менопаузи:

припливи – раптові напади жару, які супроводжуються потовиділенням та почервонінням шкіри;

сухість піхви;

остеопороз;

знижений сексуальний потяг.

Іноді для полегшення цих симптомів лікар може призначити гормональну замісну терапію. Після видалення обох яєчників жінка вже не може завагітніти природним способом. Тому перед операцією лікар може запропонувати використовувати методи допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Наприклад, є метод кріоконсервації ооцитів – процедура збереження яйцеклітин, коли вони заморожуються на тривалий час. І потім їх можна буде використовувати для зачаття методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Якщо видалили яєчники та матку

Якщо разом із яєчниками видаляють матку, жінка стикається з тими ж наслідками, що й при видаленні яєчників, – з менопаузою та її симптомами.

Після операції з видалення яєчників та матки жінка не може виносити та народити дитину – у тому числі за допомогою ЕКЗ. У таких випадках жінка може заздалегідь заморозити яйцеклітини, щоб скористатися послугами сурогатної матері.