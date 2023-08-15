Менструальные чаши нельзя назвать инновацией. Впервые чашу широкого использования запатентовали в 1937 году. Однако они до сих пор для многих остаются экзотикой: подавляющее большинство женщин предпочитают другие средства гигиены.
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Менструальные чаши не впитывают кровяные выделения, а собирают их. Приспособление вводят во влагалище и размещают чуть ниже шейки матки. Каждые 4 – 12 часов (в зависимости от заполнения) их нужно опустошать.
Безопасность и эффективность менструальных чаш подтверждена клиническими исследованиями. По этим параметрам они не уступают прокладкам и тампонам.
Положительные моменты использования менструальных чаш
- Менструальные чаши многократны, могут служить много лет. Это избавляет от необходимости постоянно тратить деньги на тампоны и прокладки. Кроме того, такой выбор идет на пользу окружающей среде.
- Чаше можно менять реже, чем тампоны. Периодичность разорения зависит от того, насколько интенсивно менструальное кровотечение. Но эксперты отмечают, что их можно носить, не вынимая, до 12 часов.
- Ряд ресурсов указывает отсутствие специфичных запахов в перечне положительных черт менструальных чаш. Выделения не контактируют с воздухом, как это происходит при использовании прокладок и тампонов. Кроме того, предполагается, что тампоны могут способствовать нарушению pH и бактериального баланса во влагалище, что также влияет на запахи.
- Тампоны могут содержать в малом количестве химические вещества, способные раздражать слизистую женщин при повышенной чувствительности. При контакте с менструальными чашами такие риски ниже.
- При использовании менструальных чаш женщина получает больше информации о своем состоянии. Поскольку кровь не впитывается, можно оценить ее потери. Это может помочь вовремя выявить медицинскую проблему: например, чрезмерное кровотечение может говорить о миоме матки.
Недостатки менструальных чаш
- Чаши бывают разных размеров, их форма может немного отличаться. Сложно, например, подобрать подходящий продукт при низко расположенной шейке матки. В случае неправильного выбора использовать это средство будет трудно, придется снова тратиться на новое.
- Разорять чашу в общественных местах может быть неудобно, это может привести к разбрызгиванию выделений. Отсутствие мыла в туалете может усложнить процедуру, поскольку перед ее введением руки рекомендуют помыть.
- Использование чаш параллельно с внутриматочной спиралью потенциально может привести к изгнанию спирали.