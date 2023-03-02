Мелатонін – це гормон, який виробляє наш організм. Хоча вважається, що мелатонін відіграє роль у регуляції інших систем організму, наприклад кісткового метаболізму, фертильності, він насамперед відомий тим, що регулює цикл сну та неспання.

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Мелатонін виробляється, коли сідає сонце. Це викликає сонливість, тому приблизно через дві години після того, як мелатонін починає виділятися, ми готові до сну. Вранці, коли знову сходить сонце, рівень мелатоніну падає, сигналізуючи внутрішнім годинникам, що час прокидатися. Мозок зазвичай виробляє невелику кількість мелатоніну – близько 0,2 міліграма.

Коли мелатонін може допомогти

Деякі люди можуть мати низький рівень мелатоніну, а це може вплинути на якість сну. Штучну версію мелатоніну часто приймають при короткочасних проблемах зі сном чи безсоння.

Добавка може бути корисною для людей з синдромом затримки фази сну – вони дуже пізно засинають і швидко прокидаються наступного дня. Мелатонін також використовується для лікування проблем зі сном у людей віком 55 років і більше. Іноді його призначають для лікування дітей та запобігання головному болю у дорослих.

Добавка може допомогти при симптомах зміни часових поясів – розлад добового біоритму у зв'язку з далекими перельотами, а також від тривожності перед операціями.

Недоліки мелатоніну

Рекомендується дотримуватися низьких доз мелатоніну, щоб не було побічних ефектів, які зазвичай включають підвищену кількість сновидінь, нічні кошмари або ранкову сонливість.

Загальні побічні ефекти короткочасного прийому мелатоніну (зустрічаються у 1 зі 100 осіб):

головний біль;

сонливість;

запаморочення;

нудота;

почуття дратівливості та неспокою;

сухість в роті;

сухість та свербіж шкіри;

біль у руках чи ногах;

дивні сни.

У вас може виникнути спокуса прийняти більше мелатоніну, щоб краще спати, але занадто висока доза здатна викликати побічні ефекти, які можуть порушити сон.

Серйозні побічні ефекти трапляються рідко – менш ніж у 1 із 1000 осіб. Слід негайно звернутися до лікаря, якщо ви почали почуватися пригніченим або сумним, зір став нечітким, з'явилася сплутаність свідомості, почалися непритомності, з'явилася кровотеча, незрозумілі синці або кров у сечі. У поодиноких випадках можлива серйозна алергічна реакція.

Мелатонін не варто приймати вагітним, жінкам під час годування груддю і тим, хто має аутоімунні захворювання, судомний синдром або депресію. Людям з діабетом або високим кров'яним тиском потрібно поговорити зі своїм лікарем перед прийомом добавки.

Добавка також може підвищувати рівень цукру в крові та рівень артеріального тиску у людей, які приймають деякі ліки проти гіпертонії. Взагалі, під час прийому будь-яких ліків, трав та інших добавок варто спочатку проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що мелатонін не зробить їх менш ефективними та не викличе більше побічних ефектів.

У Європі мелатонін відпускається за рецептом, але в Україні він вважається харчовою добавкою. Це означає, що його можна вільно купувати в аптеках та магазинах здорового харчування.

Не всі препарати з меланіном однакові. У 2017 році під час дослідження проаналізували 31 добавку, щоб визначити, скільки мелатоніну та серотоніну в них міститься. З'ясувалося, що вміст мелатоніну у всіх добавках коливається від -83% до +478% від заявленого на упаковці. А це підвищує ризик передозування.