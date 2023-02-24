Для свого аналізу команда з Гарвардської медичної школи включили дані 172 321 людини (середній вік 50), які брали участь у Національному опитуванні про здоров’я між 2013 і 2018 роками.

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Нове дослідження сну

Це опитування щороку проводять Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) і Національний центр статистики охорони здоров’я, щоб допомогти оцінити стан здоров’я населення США, і містить запитання про сон і їхні звички.

За учасниками спостерігали в середньому 4,3 року, протягом яких померла 8681 особа. З цих смертей 2610 смертей (30%) були спричинені серцево-судинними захворюваннями, 2052 (24%) були спричинені раком, а 4019 (46%) іншими причинами.

Дослідники оцінили п’ять різних факторів якісного сну:

ідеальна тривалість сну від 7 до 8 годин на добу;

труднощі з засинанням не частіше двох разів на тиждень;

проблеми зі сном не більше двох разів на тиждень;

не використовування снодійних;

відчувати себе добре після пробудження принаймні п’ять днів на тиждень.

Кожному фактору було присвоєно нуль або один бал для кожного, максимум п’ять балів, що вказувало на найвищу якість сну.

Хороший сон продовжує життя

Порівняно з людьми, які мали від 0 до 1 сприятливих факторів сну, ті, хто мав усі п’ять, мали на 30% меншу ймовірність померти з будь-якої причини, на 21% меншу ймовірність померти від серцево-судинних захворювань, на 19% меншу ймовірність померти від раку та на 40% менше від інших.

Серед чоловіків і жінок, які повідомили про наявність усіх п’яти показників якості сну (оцінка п’ять), очікувана тривалість життя була на 4,7 року більшою для чоловіків і на 2,4 року більшою для жінок порівняно з тими, хто не мав жодного або мав лише один із п’яти балів.

Потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чому чоловіки з усіма п’ятьма факторами низького ризику сну мали удвічі більшу тривалість життя порівняно з жінками, які мали таку ж якість сну.