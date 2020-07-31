Центр Британської Колумбії з боротьби із захворюваннями випустив методичку про те, як правильно займатися сексом під час коронавірусної пандемії.

В цьому документі медики закликають людей не відмовлятися від сексуального життя, але максимально адаптувати його під нові умови, пише Vice.

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Як безпечно займатися сексом у 2020 році

Глорі хоул

Зокрема, статевий акт рекомендують здійснювати через глорі хоул – спеціальний отвір в стінці або перегородці. Таким чином партнери не зможуть близько контактувати.

Річ у тім, що нині немає доказів, що COVID-19 передається статевим шляхом, тому головна умова безпечного сексу у 2020 – не тільки бар'єрна контрацепція, але і відсутність контакту віч-на-віч. Тому перегородка в такому випадку може бути ефективним засобом.

Інші рекомендації

Крім того, для більшої безпеки лікарі рекомендують одягати маску та захисний щиток.

Тим, у кого немає глорі хоул, рекомендують вдатися до поз, що виключає контакт з обличчям партнера. Можна зайнятися і мастурбацією, але так, щоб між вами завжди було безпечну відстань – два метри. Також слід уникати поцілунків та обміну слиною.

Додатково партнерам рекомендують вибирати для сексу одного або декількох постійних партнерів, а також до і після самого контакту ретельно вимити все тіло з милом.