Оргазм дійсно можна відчути під час сну, без фізичної стимуляції. Так, досвід оргазму уві сні мали 37% жінок, що менше у порівнянні зі статистикою у чоловіків – 83%.

Чому виникає оргазм під час сну, яка його специфіка, пояснила гінекологиня Оксана Негрич, пише WONDER.

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Коли в чоловіків трапляється оргазм уві сні, ми можемо це візуально бачити (через полюції – ред.). У жінок це не так очевидно й індивідуально. Зокрема, якісь жінки прокидаються від такого оргазму, а деякі – ні,

– розповіла гінекологиня.

Як відбувається оргазм уві сні

Вчені вивчали кровонаповнення статевих органів, серцебиття та частоту дихання жінки, яка отримувала оргазм під час сну. Її серцебиття збільшилося з 50 до 100 ударів на хвилину, дихання – з 12 до 22 вдихів за хвилину, також вона мала відчутне збільшення притоку крові. Тобто оргазм не був відповіддю на якусь стимуляцію, а генерувався її мозком.

Оргазм у жінок – це не лише фізіологічний, а й психологічний процес. Тому під час швидкої фази сну можуть активуватися відповідні центри головного мозку, особливо якщо сняться еротичні сни. Це вплив візуальної стимуляції – сну, але допомагає й те, що організм жінки в цей час розслаблений,

– пояснила Оксана Негрич.

Психологічні чинники можуть відігравати роль у цьому питанні. Через це досвід оргазму під час сну мають чоловіки та жінки, які не можуть отримати його у свідомому стані через психологічні труднощі (страх, сором, тривожність).

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Чому виникає оргазм уві сні

Іноді досвід оргазму під час сну пов’язують із тривалим утримання від сексу чи зі статевим дозріванням. А також із вагітністю: тоді в жінки відбувається коливання гормонів, змінюється кровонаповнення статевих органів,

– зазначила Негрич.

Є дані, що сон на животі може сприяти появі оргазму.