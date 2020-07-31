Центр Британской Колумбии по борьбе с заболеваниями выпустил методичку о том, как правильно заниматься сексом во время коронавирусной пандемии.

В этом документе медики призывают людей не отказываться от сексуальной жизни, но максимально адаптировать ее под новые условия, пишет Vice.

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Как безопасно заниматься сексом в 2020 году

Глори хоул

В частности, половой акт рекомендуют осуществлять через глори хоул – специальное отверстие в стенке или перегородке. Таким образом партнеры не смогут близко контактировать.

Дело в том, что сейчас нет доказательств, что COVID-19 передается половым путем, поэтому главное условие безопасного секса 2020 – не только барьерная контрацепция, но и отсутствие контакта с глазу на глаз. Поэтому перегородка в таком случае может быть эффективным средством.

Другие рекомендации

Кроме того, для большей безопасности врачи рекомендуют надевать маску и защитный щиток.

Тем, у кого нет глори хоул, рекомендуют прибегнуть к позам, которые исключают контакт с лицом партнера. Можно заняться и мастурбацией, но так, чтобы между вами всегда было безопасное расстояние – два метра. Также следует избегать поцелуев и обмена слюной.

Дополнительно партнерам рекомендуют выбирать для секса одного или нескольких постоянных партнеров, а также до и после самого контакта тщательно вымыть все тело с мылом.