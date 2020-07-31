В Івано-Франківську після ІФА-тестування у 28% людей виявили імунітет до коронавірусу. Загалом на COVID-19 протестували 3500 людей.

Відповідні результати повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Марія Бойко. Передає УНН.

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ІФА-методом протестували 3500 місцевих мешканців. З них у 16% діагностували COVID-19.

За її словами, виявилось, що серед здорових людей, яких тестували на наявність антитіл до коронавірусу, 28% вже перехворіли на коронавірус.

Відтак результати тестування показали високий рівень антитіл до коронавірусу. Імунітет виявили у кожного третього протестованого.

Однак наразі низьким залишаються показник рівня охоплення ІФА-скринінгом лікарів в Івано-Франківській області. Він становить лише 16%.

Що відомо про ІФА-тести?

Аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області

Загалом з початку пандемії на Івано-Франківщині виявили 4 557 випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Зауважимо, що за останні дні в області спостерігається високий приріст захворюваності. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 138 людей. Одужали – 1643 жителі.